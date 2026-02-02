Un mese intero all' insegna dell' amore tra i libri | al via Bibliotema

La biblioteca di Fasano lancia un mese dedicato ai libri, chiamato

FASANO - La biblioteca di comunità "I Portici - Ignazio Ciaia" di Fasano dà vita a una nuova iniziativa culturale che mira a ridefinire il rapporto tra cittadini e lettura. Il progetto "Bibliotema", nato dall'impegno dei volontari del Servizio civile universale (Bando 202425), si propone di valorizzare il patrimonio librario comunale attraverso un approccio innovativo: la creazione di percorsi tematici mensili che guidano i lettori attraverso le diverse sfaccettature di un argomento specifico. In occasione di febbraio, mese dedicato all'amore, la biblioteca presenta una raffinata selezione di opere che esplorano il sentimento nelle sue molteplici manifestazioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Bibliotema ignazio ciaia

Fine mese caratterizzato da instabilità atmosferica, con venti e piogge che interesseranno diverse zone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

#enemiestolovers #wattpad #darkromance #booktokitalia #booktube #libridaleggere #libro #romance

Ultime notizie su Bibliotema ignazio ciaia

Argomenti discussi: Bonus asilo nido: come funziona, a chi spetta e tutte le novità per il 2026; Meno di un mese all'accensione della Fiamma Paralimpica a Stoke Mandeville; Black History Month Torino: un mese di cultura, storia e dialogo; Un mese di arte, gioco e scoperta: dal 31 gennaio torna Il MAR dei piccoli.

Con Apple Music la migliore musica dell'estate è alla portata di tuttiGrazie alla prova gratuita di un mese che permette di accedere all'intero catalogo di oltre 100 milioni di brani. Grazie alla prova gratuita di un mese che permette di accedere all'intero catalogo di ... punto-informatico.it

Il terzo inverno più caldo di sempre E un mese intero senza pioggiaPrato si prepara all’arrivo della primavera lasciandosi alle spalle quello che ad oggi è il terzo inverno più caldo di sempre su scala provinciale. D’altronde un mese di dicembre con dati record, ... lanazione.it

Febbraio in Biblioteca Il mese più colorato dell’anno è arrivato e abbiamo preparato tre appuntamenti speciali per tutte le età. Che tu sia un piccolo sognatore o un adulto in cerca di ispirazione, c’è un posto per te tra i nostri scaffali! Ecco il programma: 0 - facebook.com facebook