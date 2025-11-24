' Dal presepe dell' inclusione' al ' pranzo in Comune' | un intero mese dedicato alle persone con disabilità

Cesenatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981. Una ricorrenza che esorta tutti i territori a riflettere sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità e della piena partecipazione alla vita sociale. A Cesena, però, la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

dal presepe dell inclusione al pranzo in comune un intero mese dedicato alle persone con disabilit224

© Cesenatoday.it - 'Dal presepe dell'inclusione' al 'pranzo in Comune': un intero mese dedicato alle persone con disabilità

Altre letture consigliate

Nei Sassi di Matera un Presepe vivente aperto all'inclusione - Apre all'inclusione dei disabili, con accessi in una fascia oraria dedicata e con percorsi fruibili da persone con difficoltà motoria, la XIV edizione del Presepe vivente nei rioni Sassi di Matera ... Secondo ansa.it

Arezzo Città del Natale: arriva “Giotto in 3D” - In collaborazione con il Comune di Assisi e il Sacro Convento di Assisi, “Il Natale delle Arti” si arricchisce di un presepe particolare che promuove un messaggio di pace e inclusione Arezzo, 2 ... Segnala lanazione.it

Presepe in famiglia: la cerimonia in Comune - 17ma edizione del "Presepe di famiglia": Sono Valdicastello, Marina e Strettoia le zone con più "candidati". Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Presepe Inclusione Pranzo Comune