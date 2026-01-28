Vertice a Catania con la Meloni il sindaco Basile | Ristori pure per i cittadini

A Catania, questa mattina, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il sindaco Salvo Basile. Durante l’incontro, Basile ha chiesto che il Governo introduca nuovi ristori per aiutare i cittadini colpiti dalla crisi. Meloni ha ascoltato le richieste e ha promesso di valutare le misure più urgenti. La discussione è avvenuta in un’atmosfera concreta, lontana da polemiche, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide ai problemi della città.

Il primo cittadino metropolitano dice la sua al termine dell'incontro con la premier, intanto a Taormina Cateno De Luca firma un'ordinanza e critica la Regione “Al di là di ogni dialettica politica, ci sono momenti in cui le istituzioni sono chiamate ad essere alte, solide e responsabili nelle scelte da compiere. È quello che sta accadendo oggi in Sicilia, colpita duramente dagli eventi calamitosi degli ultimi giorni”. Lo ha dichiarato il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, al termine del vertice straordinario tenutosi questa mattina a Catania alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro Nello Musumeci, del Presidente della Regione Renato Schifani e del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, convocato per affrontare l’emergenza legata ai gravi danni provocati dal ciclone Harry che ha interessato vaste aree della Regione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Catania Meloni

Giorgia Meloni si è recata a Catania per una riunione urgente sul ciclone Harry che ha colpito la zona.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vicesindaco Salvatore Mondello hanno incontrato oggi a Palazzo Zanca il nuovo questore, Salvatore La Rosa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catania Meloni

Argomenti discussi: Catania. Harry, vertice in Prefettura con il presidente Schifani. Semplificare le procedure; Maltempo, sopralluogo di Schifani sulla costa catanese: Già al lavoro per affrontare le urgenze; Catania, agrumicoltura, vertice europeo dei quattro maggiori Paesi produttori; Girone C, Cosenza e Casertana ormai fuori dalla lotta al vertice: sarà sprint tra Catania e Benevento, con la Salernitana a fare da terza incomoda.

Ciclone Harry, a Catania vertice Meloni-Schifani: «Regione e Stato insieme per l’emergenza»Vertice a Catania con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. L’incontro fa seguito alle prime misure e stanziamenti per affrontare i dann ... siracusaoggi.it

Ciclone Harry: vertice con Meloni, Schifani e Musumeci. Italia: Siracusa al centro del piano per ricostruzione e prevenzioneTra le misure discusse figurano anche la sospensione dei mutui e interventi di alleggerimento fiscale, mentre sul fronte delle risorse è stato chiarito che i 100 milioni di euro annunciati rappresenta ... siracusanews.it

#Ciclone #Harry, vertice operativo a Catania: Musumeci svela i dettagli sull’incontro con #Meloni - facebook.com facebook