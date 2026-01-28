’Prendersi cura’ dei pazienti oncologici

Un percorso si apre per chi si prende cura di persone colpite da tumore. Si tratta di un percorso dedicato a chi affianca un malato e si trova a gestire le difficoltà quotidiane, spesso senza strumenti adeguati. Chi si prende cura di un oncologico affronta sfide che vanno oltre la semplice assistenza, tra emozioni, stanchezza e incertezze. Ora, si cerca di mettere in campo iniziative che possano aiutare anche chi sta vicino ai pazienti, offrendo supporto concreto e pratico.

Un percorso dedicato a chi affianca una persona colpita da tumore e si confronta, spesso senza strumenti adeguati, con le ricadute quotidiane della malattia. Prende il via la seconda edizione di 'Prendersi cura – Percorso per caregiver oncologici ', corso gratuito promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione provinciale di Forlì-Cesena, rivolto a familiari e amici di pazienti oncologici della provincia. Il progetto si articola in nove incontri, condotti da professionisti della sanità locale, che affrontano i principali nodi legati al ruolo del caregiver. Il percorso accompagna i partecipanti lungo le diverse fasi della malattia oncologica, dal momento della diagnosi fino alle fasi più avanzate, con approfondimenti su diritti, nutrizione, terapie, assistenza domiciliare e gestione della fatica.

