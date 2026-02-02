Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan intrigo Mateta | serve un test al suo ginocchio

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un caso che preoccupa il Milan. Mateta, attaccante rossonero, dovrà sottoporsi a un test al ginocchio dopo un infortunio che ha acceso l’allarme tra tifosi e staff. La società sta monitorando con attenzione le sue condizioni, perché il problema potrebbe influenzare le prossime partite. La situazione resta da chiarire, ma l’attenzione è già alta su come evolverà la vicenda.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna (2-0) dell'Inter in casa della Cremonese con i gol, tutti nel primo tempo, di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski. Partita terminata regolarmente nonostante il petardo arrivato addosso a Emil Audero, portiere grigiorosso, dal settore dei tifosi ospiti. I nerazzurri di Cristian Chivu scappano via in vetta alla classifica.

