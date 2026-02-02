Un carabiniere si è tolto la vita in Calabria dopo essere stato fermato dai colleghi in un controllo

Un carabiniere si è tolto la vita nella notte tra il 31 gennaio e il 1º febbraio a Lamezia Terme, in Calabria. Dopo essere stato fermato dai colleghi durante un controllo stradale, l’uomo ha deciso di farla finita. La notizia ha sconvolto i colleghi e la comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto. La procura ha aperto un’inchiesta per capire cosa abbia portato il militare a compiere questo gesto.

Un carabiniere in servizio è morto suicida nella notte tra il 31 gennaio e il 1º febbraio a Lamezia Terme, in Calabria, dopo essere stato fermato da colleghi durante un controllo stradale. L'uomo, identificato come appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato notato in un'area periferica del centro cittadino, in abiti civili ma con la presenza di elementi che suggerivano la sua appartenenza all'istituzione militare. I militari della Compagnia di Lamezia Terme lo hanno fermato per verificare la sua identità e le ragioni della sua presenza in quella zona. Dopo il controllo, gli è stato chiesto di seguirli in caserma, utilizzando il proprio veicolo privato, per ulteriori accertamenti.

