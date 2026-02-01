Carabiniere suicida in strada a Lamezia Terme | era appena stato fermato dai colleghi per un controllo

Un carabiniere di 39 anni si è tolto la vita a Lamezia Terme. Era stato appena fermato dai colleghi per un controllo di routine, poi ha preso una decisione drastica. La scena si è svolta in strada, lasciando tutti sotto shock. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia portato l’uomo a compiere questo gesto.

Battista Mastroianni, carabiniere di 39 anni in servizio alla stazione dei carabinieri di Bovalino, era stato da poco sottoposto a un controllo di routine; poco dopo ha deciso farla finita.

