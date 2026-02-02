Ultimo giorno di mercato | Bari ok Mantovani-Odenthal Di Cesare spinge per Pandolfi

Ultimo giorno di mercato invernale e i tifosi biancorossi restano con il fiato sospeso. La società cerca di chiudere alcune trattative importanti prima della chiusura alle 20 di stasera. In particolare, la dirigenza ha dato il via libera all’ingaggio di Mantovani e Odenthal, mentre Di Cesare spinge con forza per portare a Bari Pandolfi. La squadra è in difficoltà e ha bisogno di rinforzi immediati per risalire la china, anche se le trattative sono ancora in corso e nulla è deciso. La giornata si preannuncia caldissima

Tre operazioni chiuse col Mantova, tentativo per il centravanti del Catanzaro. Ieri è arrivato Odenthal. In uscita Castrovilli, Maggiore Partipilo e Antonucci Ultimo giorno di calciomercato invernale e ore caldissime in casa SSC Bari. La sessione di riparazione si chiuderà questa sera alle 20 e i biancorossi, scivolati al penultimo posto in classifica dopo il ko interno con il Palermo e i risultati favorevoli alle rivali, hanno ancora diverse operazioni da definire per consegnare a Moreno Longo una rosa più competitiva in vista della corsa salvezza. Nella giornata di domenica il Bari ha definito un pacchetto di operazioni con il Mantova (prossimo avversario in campionato, nonché diretto concorrente per la salvezza). Il mercato. Odenthal ai saluti. Si balla sulle punte Il mercato di gennaio si avvicina e Cas Odenthal si prepara a lasciare lo Spezia. Il mercato. Samp e Spezia puntano Odenthal. Il Palermo sulle tracce di Pierini Nel mercato delle trasferte, Sampdoria e Spezia hanno mostrato interesse per Odenthal, mentre il Palermo monitora Pierini. Oltre a #Odenthal, il #Bari chiude per #Mantovani e #Artioli dal #Mantova. Oltre a Odenthal, il @sscalciobari chiude per Mantovani e Artioli dal @mantova1911.

