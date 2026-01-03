Il mercato Samp e Spezia puntano Odenthal Il Palermo sulle tracce di Pierini

Da sport.quotidiano.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato delle trasferte, Sampdoria e Spezia hanno mostrato interesse per Odenthal, mentre il Palermo monitora Pierini. Oggi le squadre sono ferme per le gare in programma, ma nelle prossime settimane si attendono sviluppi significativi. Le trattative potrebbero accelerare, aprendo nuove possibilità per i club coinvolti, che continuano a seguire da vicino le opportunità di mercato.

Oggi si gioca, quindi restano ferme, ma l’impressione è che già dai prossimi giorni le porte del mercato neroverde potrebbero cominciare a girare. Prima in uscita, poi in entrata, necessariamente. Da una parte, infatti, la rosa neroverde qualche esubero, scritto da questa prima metà di stagione, ce l’ha. Dall’altra, lo ha detto Grosso ieri in conferenza stampa, "in alcuni ruoli siamo al limite". Gennaio, e la ‘finestra’ invernale, vengono a proposito, e non tanto per dare spessori a improbabili cessioni dei big (di Muharemovic si sa, le ultime voci vorrebbero Laurientè a Napoli e Pinamonti ‘attenzionato’ dalla Lazio) quanto per sfoltire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il mercato samp e spezia puntano odenthal il palermo sulle tracce di pierini

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Samp e Spezia puntano Odenthal. Il Palermo sulle tracce di Pierini

Leggi anche: Mercato Juve, due top club sulle tracce di quel bianconero: pronta un’offerta per portarlo via a pochi mesi dal suo arrivo a Torino! Il nome

Leggi anche: Spezia, poker scacciacrisi all'Avellino. Come corre il Monza, colpo Cesena. Coda salva la Samp

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Sampdoria respira e si rinforza: Esposito e Brunori in arrivo; Mercato Samp – Bisoli: “Esposito forte ma ha bisogno d’altro”; TuttoSport – Samp: per Brunori diventa un intrigo. È sbucato lo Spezia; ?? Calciomercato Serie B – Il LIVE con tutti i movimenti e le indiscrezioni.

mercato samp spezia puntanoIl mercato. Samp e Spezia puntano Odenthal. Il Palermo sulle tracce di Pierini - Oggi si gioca, quindi restano ferme, ma l’impressione è che già dai prossimi giorni le porte del mercato neroverde potrebbero cominciare a girare. msn.com

mercato samp spezia puntanoCalciomercato Sampdoria, non solo Radunovic: altro duello con lo Spezia - Calciomercato Sampdoria, dopo Radunovic, con lo Spezia di Roberto Donadoni è in atto un altro duello di mercato. sampnews24.com

mercato samp spezia puntanoI movimenti di mercato. Esposito va alla Samp, dal Parma arriva Hernani - L’ultimo giorno del 2025 ha visto Spezia e Sampdoria trovare un accordo ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.