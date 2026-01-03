Il mercato Samp e Spezia puntano Odenthal Il Palermo sulle tracce di Pierini
Nel mercato delle trasferte, Sampdoria e Spezia hanno mostrato interesse per Odenthal, mentre il Palermo monitora Pierini. Oggi le squadre sono ferme per le gare in programma, ma nelle prossime settimane si attendono sviluppi significativi. Le trattative potrebbero accelerare, aprendo nuove possibilità per i club coinvolti, che continuano a seguire da vicino le opportunità di mercato.
Oggi si gioca, quindi restano ferme, ma l’impressione è che già dai prossimi giorni le porte del mercato neroverde potrebbero cominciare a girare. Prima in uscita, poi in entrata, necessariamente. Da una parte, infatti, la rosa neroverde qualche esubero, scritto da questa prima metà di stagione, ce l’ha. Dall’altra, lo ha detto Grosso ieri in conferenza stampa, "in alcuni ruoli siamo al limite". Gennaio, e la ‘finestra’ invernale, vengono a proposito, e non tanto per dare spessori a improbabili cessioni dei big (di Muharemovic si sa, le ultime voci vorrebbero Laurientè a Napoli e Pinamonti ‘attenzionato’ dalla Lazio) quanto per sfoltire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
