Il mercato di gennaio si avvicina e Cas Odenthal si prepara a lasciare lo Spezia. Il difensore olandese, ancora a secco di minuti in questa stagione, è pronto a tornare in Serie B, dove ha già conquistato due promozioni con Como e Sassuolo. La sua esperienza potrebbe rappresentare un'opportunità per diverse squadre alla ricerca di un elemento affidabile in difesa.

Sempre più vicino allo Spezia, Cas Odenthal (foto). Il centrale olandese, uno dei pochi a non aver ancora giocato 1’ in stagione, è pronto a tornare in serie B, dove peraltro ha vinto, con Como e Sassuolo, gli ultimi due campionati. C’è l’accordo tra i due club, manca quello con il giocatore – contratto fino al 2027, per lui – che se lo trova verrà lasciato libero, magari a titolo di prestito condizionato. Stessa formula che potrebbe veder partire anche Skjellerup (lo Spezia avrebbe chiesto informazioni sul gigante danese) alla volta della Liguria, Pierini (lo cerca il Palermo) e, perché no, anche Luca Moro, sulle cui tracce c’è il Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Odenthal ai saluti. Si balla sulle punte

