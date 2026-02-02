Ultimissime Inter LIVE | ufficiale l’arrivo di Massolin

È arrivata l’ufficialità: Massolin si unisce all’Inter. La società ha comunicato il nuovo acquisto, e il giocatore si prepara a iniziare questa nuova avventura con la maglia nerazzurra. I tifosi attendono di vedere come si inserirà in squadra e quali contributi potrà dare.

La trattativa tra l’Inter e il Modena si è conclusa con l’ufficialità.

L’Inter ha ufficializzato la firma di Massolin dal Modena.

