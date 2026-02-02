La trattativa tra l’Inter e il Modena si è conclusa con l’ufficialità. I nerazzurri hanno annunciato l’arrivo di Yanis Massolin, che sarà in prestito fino a giugno. Il giovane giocatore si trasferisce in nerazzurro, pronto a mettersi in mostra con la maglia dell’Inter.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena: il ragazzo rimarrà in prestito fino a giugno. Proprio sul traguardo finale di questa sessione invernale, l’Inter piazza il colpo per il futuro. FC Internazionale Milano ha ufficializzato l’acquisto di Yanis Massolin dal Modena, assicurandosi uno dei talenti più cristallini ed emergenti del panorama calcistico francese e della Serie B italiana. Calciomercato Inter, preso Massolin: è ufficiale. Nonostante il muro alzato dal fondo PIF per Moussa Diaby e il mancato arrivo di Curtis Jones, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno scelto di investire su un profilo di grande prospettiva, battendo la concorrenza di diversi club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, ufficiale l’arrivo di Massolin: il comunicato del club nerazzurro

Approfondimenti su Inter News 24

La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Igor Amerighi dalla Cavese.

L’Inter ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Yanis Massolin dal Modena.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter News 24

Argomenti discussi: Calciomercato 2026: news, trattative e indiscrezioni del 31 gennaio; LIVE Mercato: Pisa, Gilardino esonerato. Lookman non convocato, Atletico in pressing; Calciomercato Inter, rilancio per Diaby e prende Massolin dal Modena; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana.

UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicatoA pochi minuti dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena. Il giocatore ... fcinternews.it

Ultimo giorno calciomercato, tutte le trattative LIVE: la Juve chiude senza attaccante! Cagliari, Luvumbo va al Maiorca. Cremonese, ufficiale anche LupertoL’ultimo giorno del calciomercato invernale si prepara a entrare nel vivo. Attenzione alle ultimissime novità e agli affari ... fantamaster.it

Manca ormai poco alla chiusura del calciomercato invernale, ma l’Inter non si arrende e prova il tutto per tutto per un esterno. Lo testimoniano anche i nuovi contatti per provare a riaprire la pista Ivan Perisic. Come riferito da Fabrizio Romano, i nerazzurro - facebook.com facebook

#Inter, news #Calciomercato di oggi LIVE: acquisti e cessioni dell'ultimo giorno #SkySport #SkyCalciomercato x.com