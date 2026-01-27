UFFICIALE – Palacios è nuovo giocatore dell’Estudiantes | il comunicato del club nerazzurro

Tomas Palacios, giovane difensore argentino, si trasferisce dall’Inter all’Estudiantes. La decisione permette al calciatore di acquisire più spazio e continuità nel suo percorso professionale, in un contesto che favorisce la sua crescita tecnica e personale. L’operazione segna un passo importante nella carriera di Palacios, offrendo nuove opportunità in Argentina dopo l’esperienza in Italia.

Palacios. Il club nerazzurro ha definito il futuro di Tomas Palacios, giovane difensore classe 2003, che lascia Milano per tornare in Argentina e trovare maggiore continuità. La società ha reso noto l’accordo attraverso un comunicato ufficiale, chiarendo formula e durata dell’operazione. Palacios si trasferisce all’ Estudiantes de La Plata con la formula del prestito, una soluzione che permetterà al giocatore di accumulare minuti ed esperienza in un contesto competitivo. Palacios: formula e prospettive dell’operazione. Nel dettaglio, l’ Inter ha concesso Palacios “ a titolo temporaneo fino a gennaio 2027 con diritto di opzione in favore del club argentino “, si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

