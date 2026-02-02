Ufficiale | Andrea Cagnano passa al Pescara in prestito

L’Avellino ha ceduto ufficialmente Andrea Cagnano al Pescara in prestito. La società biancoverde ha annunciato la partenza del centrocampista, che si trasferisce temporaneamente in Abruzzo. Cagnano lascia l’Avellino dopo aver giocato con continuità e ora si prepara a una nuova sfida nella squadra neroverde.

L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla Delfino Pescara 1936, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano.Gli auguri della società biancoverdeLa società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione.

