La Juventus ha annunciato il trasferimento di Sosna alla Reggiana in prestito. Questa operazione permette al giocatore di acquisire più spazio e opportunità di crescita, contribuendo alla sua esperienza nel calcio professionistico. La novità è ufficiale e rientra nelle strategie di sviluppo del settore giovanile.

Juve Primavera, Sosna passa in prestito alla Reggiana. Una cessione per consentire al giocatore di trovare maggiore spazio. Le ultime. Dopo le voci degli ultimi giorni, ora è ufficiale: Adam Sosna ha lasciato la Juve Primavera per trasferirsi in prestito alla Reggiana. Di seguito il comunicato del club bianconero e i dettagli dell’operazione. COMUNICATO – « È ufficiale il prestito di Adam Sosna alla Reggiana, fino al termine della stagione 20252026. « Cessione temporanea, dunque, al club emiliano per il classe 2007 ceco che è arrivato in bianconero nel 2023 per vestire la maglia della formazione Under 17 del Club, con la quale si è messo in mostra a suon di reti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, ora è ufficiale: Sosna passa in prestito alla Reggiana. I dettagli dell’operazione

