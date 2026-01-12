Claudio Manzi passa al Monopoli | ufficiale il prestito dall' Avellino
L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato il trasferimento temporaneo di Claudio Manzi alla S.S. Monopoli 1966. La cessione riguarda il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, che si unisce alla squadra pugliese con un prestito. Questa operazione è volta a favorire lo sviluppo del giocatore e rafforzare la rosa del Monopoli nella stagione in corso.
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla S.S. Monopoli 1966, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi.La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Roma, Reale saluta la Juve Stabia: UFFICIALE il prestito all’Avellino
Leggi anche: Valentin Carboni Racing, ufficiale il prestito dall’Inter: l’annuncio del club argentino e le sue prime parole – VIDEO
Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano; Monopoli, per il post Miceli il nome caldo è Manzi dell’Avellino: accelerata nella trattativa; Monopoli, accelerata per Manzi: superata la concorrenza del Crotone; MERCATO: Manzi, il Monopoli prova a soffiarlo al Crotone. Sbloccherebbe Miceli al Catania.
Ufficiale - Claudio Manzi passa in prestito al Monopoli - Sembrava destinato al Crotone, invece alla fine Claudio Manzi è passato a titolo temporaneo al Monopoli. msn.com
Blitz del #Monopoli nella corsa al difensore Claudio #Manzi, che l’ #Avellino stava cedendo al #Crotone. Operazione chiusa in questi minuti in prestito e calabresi che dovranno ora dirottare le proprie attenzioni su un altro elemento. #calciomercato x.com
Porte girevoli in casa Monopoli: Miceli è sempre più verso Catania, mentre per sostituirlo è sempre più in pole il classe 2000 Claudio Manzi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.