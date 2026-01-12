Claudio Manzi passa al Monopoli | ufficiale il prestito dall' Avellino

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato il trasferimento temporaneo di Claudio Manzi alla S.S. Monopoli 1966. La cessione riguarda il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, che si unisce alla squadra pugliese con un prestito. Questa operazione è volta a favorire lo sviluppo del giocatore e rafforzare la rosa del Monopoli nella stagione in corso.

Blitz del #Monopoli nella corsa al difensore Claudio #Manzi, che l’ #Avellino stava cedendo al #Crotone. Operazione chiusa in questi minuti in prestito e calabresi che dovranno ora dirottare le proprie attenzioni su un altro elemento. #calciomercato x.com

Porte girevoli in casa Monopoli: Miceli è sempre più verso Catania, mentre per sostituirlo è sempre più in pole il classe 2000 Claudio Manzi - facebook.com facebook

