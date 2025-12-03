Ue | verso addio al gas russo dal 2027

2.49 Il trilogo tra Consiglio europeo e Parlamento ha raggiunto un accordo storico per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale dalla Russia. Il regolamento prevede il divieto totale delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia entro la fine del 2026, mentre per il gas trasportato tramite gasdotti è previsto lo stop entro l'autunno 2027.La normativa, vincolante per tutti i 27 Stati membri, dovrà essere ratificata anche dalla Plenaria del Parlamento europeo prima di entrare formalmente in vigore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’Ue verso il passo indietro sullo stop alle caldaie a gas: salta l’ipotesi di vietarne la vendita a partire dal 2029 - Resta, tuttavia, la scadenza fissata dalla direttiva «case green»: dal 2040 non si potranno più installare nuove caldaie alimentate con combustibili fossili ... Riporta msn.com

Le caldaie a gas non saranno vietate, l'Ue revoca lo stop: cosa cambia nelle nostre case? - Nella nuova bozza di revisione del regolamento elaborato dalla Commissione europea che definisce gli standard per gli impianti di riscaldamento ... Scrive msn.com

Caldaie a gas, l'UE fa marcia indietro: ritirato il divieto dal 2029 - La Commissione Europea ha fatto un passo indietro rispetto al bando delle caldaie a gas previsto inizialmente per il 2029. Si legge su msn.com

Caldaie a gas, passo indietro dell'Ue sullo stop: l'ipotesi divieto e la vendita a partire dal 2029 - L'ambizioso Green Deal europeo continua a subire significative revisioni, in quello che molti analisti definiscono un "aggiustamento" o, più criticamente, ... Da msn.com

Gas russo addio. L'Ue (a maggioranza) decide lo stop - I ministri dell'Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi ... Si legge su huffingtonpost.it

Il primo anno “energetico” del von der Leyen bis: dalla sincronizzazione baltica al piano per l’addio al gas russo - Politica energetica UE von der Leyen Dodici mesi di transizione sotto la guida del Commissario Jørgensen: focus su prezzi accessib ... energiaoltre.it scrive