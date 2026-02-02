Draghi | Ordine globale defunto è un fatto

L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi non ha mezzi termini. In un’intervista, afferma che l’ordine mondiale fondato sul multilateralismo e sulle regole, portato avanti dagli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale, è ormai morto. «È un fatto», dice senza giri di parole. Per Draghi, non si tratta di una crisi passeggera, ma di una realtà irreversibile, anche se non si può escludere che in futuro qualcosa possa cambiare.

(Adnkronos) – L'ordine globale basato sulle regole, il multilateralismo a guida Usa che ha governato il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale, è "defunto" e, anche se riesce difficile da credere che lo sia per sempre, i fatti vanno presi "per quello che sono". Lo dice l'ex premier ed ex presidente della Bce Mario.

