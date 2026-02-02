Draghi e il monito all’Europa | Per essere una potenza diventi federazione L’ordine globale è defunto

Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Europa. Durante la consegna della laurea honoris causa all’università di Leuven, l’ex premier ha detto che l’Europa rischia di diventare una potenza subordinata e divisa se non si unisce in una vera federazione. Draghi ha sottolineato che l’ordine globale è ormai superato e che l’Europa deve agire in fretta per rafforzare la sua posizione. La sua voce si aggiunge alle preoccupazioni di molti analisti e politici sulla fragilità dell’Unione.

Roma, 2 febbraio 2026 – Ricevendo la laurea honoris causa dall'università Ku Leuven, in Belgio, l’ex premier Mario Draghi torna a suonare la sveglia per l’Europa, che “rischia di diventare subordinata e divisa”. L'ordine globale è "ormai defunto” ma “non è fallito perché costruito su un'illusione. Ha portato vantaggi reali e ampiamente condivisi: agli Stati Uniti, in quanto potenza egemone, attraverso un'influenza indiscussa in tutti i settori e il privilegio di emettere la valuta di riserva mondiale; all'Europa attraverso una profonda integrazione commerciale e una stabilita' senza precedenti; e ai paesi in via di sviluppo attraverso la partecipazione all'economia globale, sollevando miliardi di persone dalla povertà”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

