Udinese-Roma tutto sul posticipo | orario tv e probabili formazioni

Questa sera alle 20:45, la Roma affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium in un match di Serie A. I giallorossi devono vincere per rispondere ai successi di Napoli e Juventus. La partita si gioca in un momento importante della stagione e può cambiare gli equilibri in classifica.

La Roma è chiamata a rispondere subito ai successi di Napoli e Juventus: questa sera, lunedì 2 febbraio, alle 20:45, i giallorossi fanno visita all’ Udinese al Bluenergy Stadium nel posticipo valido per la ventiduesima giornata di Serie A. I capitolini arrivano all’appuntamento da quinti in classifica con 43 punti, mentre i friulani occupano la decima posizione a quota 29, con l’obiettivo di consolidare la parte sinistra della graduatoria. Una Roma senza turnover: Gasperini si affida ai titolari. Dopo le rotazioni operate in Europa League, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è orientato a schierare l’undici migliore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Questa sera si gioca il posticipo di Serie A tra Udinese e Roma.

La Roma torna in campo oggi, lunedì 2 febbraio, per affrontare l’Udinese in trasferta.

