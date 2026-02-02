Udinese-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma torna in campo oggi, lunedì 2 febbraio, per affrontare l’Udinese in trasferta. La partita si gioca nella 23esima giornata di Serie A e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I giallorossi cercano di conquistare punti importanti per migliorare la classifica, mentre l’Udinese punta a fare risultato davanti al suo pubblico.

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 2 febbraio, i giallorossi sfidano l'Udinese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dal pareggio contro il Panathinaikos in Europa League, valso comunque la qualificazione agli ottavi di finale della competizione europea, mentre in campionato ha pareggiato contro il Milan 1-1. L'Udinese di Runjaic invece ha vinto per 3-1 contro l'Hellas Verona al Bentegodi. La sfida tra Udinese e Roma è in programma oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Fiorentina affronta l'Udinese nella sedicesima giornata di Serie A, domenica 21 dicembre al Franchi.

UDINE - Conquistata la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League grazie al pareggio in Grecia contro il Panathinaikos (1-1), la Roma si rituffa nel campionato e alle ore 20.45 fa visita all'Udinese.

La Roma, dopo aver concluso al meglio la League Phase, ottenendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale, torna a concentrarsi sul campionato.

