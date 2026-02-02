Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca il posticipo di Serie A tra Udinese e Roma. I giallorossi di Gasperini devono vincere per tenere il passo in classifica e rispondere alla Juventus di Spalletti, che ha appena vinto a Parma. La partita si svolge in Friuli e si aspetta una sfida intensa.

Udinese-Roma è il posticipo del lunedì della 23ª giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno in Friuli con la missione di non perdere terreno dal treno Champions e, soprattutto, per rispondere alla Juventus di Spalletti, vittoriosa a Parma. La partita non sarà però l'ultima della giornata di campionato, visto che domani toccherà a Bologna-Milan chiudere la 23ª di Serie A. I risultati della 23ª giornata. Parma-Juventus 1-4. Cremonese-Inter 0-2. Como-Atalanta 0-0. Torino-Lecce 1-0. Cagliari-Verona 4-0. Napoli-Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3. Lazio-Genoa 3-2. La classifica aggiornata. Inter 55.

