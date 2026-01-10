Roma–Sassuolo 2-0 le pagelle | Koné domina Soulé decisivo
La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Sassuolo, con una prestazione che ha mostrato crescita nel corso della partita. La squadra ha saputo mantenere pazienza e determinazione, chiudendo la gara con un risultato positivo grazie a un secondo tempo più incisivo. Un successo che evidenzia il carattere e la capacità di adattamento degli uomini di Mourinho in una sfida equilibrata.
La Roma batte il Sassuolo 2-0 e lo fa con una prestazione che cresce col passare dei minuti. Non un successo scintillante dall’inizio alla fine, ma maturo, costruito sulla pazienza e poi chiuso con qualità nella ripresa. Le pagelle raccontano una squadra che ha saputo aspettare il momento giusto, con individualità decisive e poche sbavature. Le pagelle della Roma. Mile Svilar – 7 Attento quando serve, soprattutto nel primo tempo. Trasmette sicurezza e non concede seconde palle. Ghilardi – 6 Qualche esitazione in avvio, poi cresce ma resta il meno brillante del reparto. Gianluca Mancini – 6,5 Guida la linea con autorità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
