Roma–Sassuolo 2-0 le pagelle | Koné domina Soulé decisivo

La Roma ha ottenuto una vittoria di 2-0 contro il Sassuolo, con una prestazione che ha mostrato crescita nel corso della partita. La squadra ha saputo mantenere pazienza e determinazione, chiudendo la gara con un risultato positivo grazie a un secondo tempo più incisivo. Un successo che evidenzia il carattere e la capacità di adattamento degli uomini di Mourinho in una sfida equilibrata.

