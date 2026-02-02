Udinese-Roma le pagelle | Svilar il migliore attacco spento

La Roma perde 1-0 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. La squadra giallorossa ha avuto poche occasioni davanti alla porta e ha mostrato un attacco poco efficace. Svilar, il portiere dell’Udinese, si è distinto come il migliore in campo. La partita si è decisa da un gol nel secondo tempo, ma i giallorossi non sono riusciti a trovare il pareggio, lasciando il campo con le mani vuote.

Al termine di Udinese-Roma, match valido per la 23ª giornata di Serie A disputato al Bluenergy Stadium, la Roma esce sconfitta 1-0 e paga una produzione offensiva insufficiente. Di seguito le pagelle integrali dei giallorossi, tra chi limita i danni e chi non riesce a incidere. Le pagelle della Roma. Mile Svilar 6,5: Tiene in partita la Roma con interventi decisivi, soprattutto sui calci piazzati. Incolpevole sul gol deviato. Gianluca Mancini 6: Duelli, sacrificio e una chiusura provvidenziale nel primo tempo. Qualche sbavatura, ma regge. Evan Ndicka 6: Presidia l'area con ordine. Ammonizione evitabile, ma nel complesso affidabile.

