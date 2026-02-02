Ucraina il lungo inverno tra guerra e gelo

In Ucraina, le vittime aumentano tra i bombardamenti e il freddo. La tregua a Kiev è finita, e la popolazione si prepara a un nuovo incontro tra Russia, Ucraina e altri mediatori ad Abu Dhabi. La guerra non si ferma, e il gelo rende ancora più dura la vita nelle zone colpite.

In Ucraina si continua a morire non solo per gli attacchi russi, ma anche per il freddo intenso. È terminata la breve tregua su Kiev, mentre cresce l'attesa per il nuovo round trilaterale di colloqui in programma mercoledì ad Abu Dhabi. Servizio di Pierluigi Vito

