Gli abitanti di Poloshky, nel nord-est dell’Ucraina, affrontano il quinto inverno sotto le bombe e il gelo. Nataliia vive lì e sente ogni giorno i droni russi volare sopra la sua testa, mentre le esplosioni della contraerea ucraina cercano di intercettarli. Molti cercano di scappare dalla guerra e dal freddo, trovando rifugio in Moldavia. La situazione rimane difficile e la gente continua a partire in cerca di un luogo più sicuro.

Nataliia vive a Poloshky, nell’oblast di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Dalla sua casa sente volare i droni lanciati dalla Russia e le esplosioni della contraerea ucraina quando li intercetta. Ma la sua principale preoccupazione oggi, da nonna, è tenere al caldo i suoi nipoti. Anche Kateryna, che ha due figli piccoli e vive alla periferia di Boryspil, nella regione di Kiev, lotta contro la mancanza di elettricità e riscaldamento. Qui le temperature in casa scendono anche fino a 5 gradi centigradi mentre fuori di notte il termometro segna i -20 °C. Anastasia invece è arrivata per la prima volta a Chisinau, in Moldavia, nel marzo 2022 con la madre, il figlio Nichita e il nipote Vitalie. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Scappano non solo dalla guerra in Ucraina, ma dal gelo”: il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati in Moldavia

La campagna Ferma il gelo dell'Agenzia Onu per i rifugiati invita a donare una coperta a chi vive sottozero in Ucraina, Siria, Afghanistan.

