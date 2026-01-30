Ucraina Putin accetta la tregua d’inverno ma il Paese è al gelo

Vladimir Putin ha annunciato di accettare la proposta di una tregua di una settimana in Ucraina. La decisione arriva dopo i colloqui con Donald Trump e prevede la sospensione dei raid russi sulle città ucraine. Mosca ridurrà anche la pressione sugli impianti energetici di Kiev, mentre l’Ucraina si trova nel pieno del freddo più intenso. La morsa del gelo si fa sentire forte, e questa pausa potrebbe portare a qualche respiro di sollievo, almeno temporaneo.

La “tregua d’inverno” accettata dal presidente russo Vladimir Putin su proposta dell’omologo statunitense Donald Trump porterà Mosca a sospendere per una settimana i raid sulle città ucraine e a ridurre la pressione sugli impianti energetici e di generazione elettrica di Kiev, nel pieno della morsa del gelo sul Paese ex sovietico. Nei prossimi giorni si prevede che a Kiev la colonnina di mercurio oscillerà tra i -10 e i -25 gradi, in quello che è sicuramente il più rigido inverno dall’invasione russa del 2022. Ebbene, mentre la guerra si prepara a doppiare il suo quarto anniversario il prossimo 24 febbraio, questo stop sicuramente ridurrà la pressione sul Paese invaso ma non migliorerà sostanzialmente la capacità di resistenza della popolazione ucraina: gli attacchi russi contro l’infrastruttura energetica sono stati una costante da fine 2022 a oggi, ma nel 2025 hanno raggiunto un’inusitata proporzione, con raid di droni e missili orientati proprio a lasciare al buio (e al gelo) l’Ucraina.🔗 Leggi su It.insideover.com

Dopo una lunga chiamata, Vladimir Putin ha deciso di sospendere temporaneamente gli attacchi in Ucraina.

Zelensky non si fa illusioni e ribadisce che non ci sarà nessuna tregua del gelo.

