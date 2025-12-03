Natale 2025 | UCI Cinemas trasforma le feste in magia sul grande schermo

Il Natale è il momento perfetto per tornare al cinema: luci soffuse in sala, profumo di pop-corn, storie che uniscono generazioni. UCI Cinemas celebra le festività 2025 con una programmazione imperdibile, regali pensati per chi ama il cinema e promozioni che prolungano la magia anche dopo il 6 gennaio. I regali di Natale perfetti made in UCI Cinemas Gift Card UCI Cinemas (15 € 30 € 50 €) Il regalo più semplice e sempre apprezzato: vale per biglietti di qualsiasi film e per tutti i prodotti del bar. Acquistabile online e nei cinema? ucicinemas.itgift-cards. Cinefans 5 biglietti da usare quando e come vuoi, acquistabili solo online su shop. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Natale 2025 | UCI Cinemas trasforma le feste in magia sul grande schermo

Argomenti simili trattati di recente

Il Natale arriva in anticipo da UCI Cinemas! Il classico che amiamo tutti torna sul grande schermo: “Mamma, ho perso l’aereo!” Solo per gli spettacoli del 4 dicembre, acquistando il biglietto online riceverai l’esclusiva decorazione di Natale… perfett - facebook.com Vai su Facebook

Notorious Cinemas, subito boom a Curno: “Già 70mila biglietti staccati, ora un Natale al top con Checco Zalone e Avatar” - L'insegna che ha rilevato il multisala rimasto orfano di Uci Cinemas ha riaperto la struttura il 27 giugno, ma solo da settembre ha potuto contare su tutte e 9 le sale: così uno dei luoghi del cuore d ... Come scrive bergamonews.it

UCI Cinemas Casoria: dal 4 al 10 dicembre torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Casoria, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Segnala napolitoday.it

All'Uci luxe cinema di Megalò torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’Uci Luxe Megalò, che da giovedì 4 a mercoledì 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, il film “Mamma, ho perso l’aereo”, per celebrare ... Scrive chietitoday.it

UCI CINEMAS - "Mamma, ho perso l’aereo", in sala dal 4 al 10 dicembre per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Casoria, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Da msn.com

Five Nights at Freddy’s 2 | Le iniziative di UCI Cinemas - Nel 2023, il fenomeno horror della Blumhouse Five Nights at Freddy’s, basato sulla serie di videogiochi di successo di Scott Cawthon, è diventato il film horror con il maggior incasso dell’anno. Si legge su universalmovies.it