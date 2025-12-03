Natale 2025 | UCI Cinemas trasforma le feste in magia sul grande schermo
Il Natale è il momento perfetto per tornare al cinema: luci soffuse in sala, profumo di pop-corn, storie che uniscono generazioni. UCI Cinemas celebra le festività 2025 con una programmazione imperdibile, regali pensati per chi ama il cinema e promozioni che prolungano la magia anche dopo il 6 gennaio. I regali di Natale perfetti made in UCI Cinemas Gift Card UCI Cinemas (15 € 30 € 50 €) Il regalo più semplice e sempre apprezzato: vale per biglietti di qualsiasi film e per tutti i prodotti del bar. Acquistabile online e nei cinema? ucicinemas.itgift-cards. Cinefans 5 biglietti da usare quando e come vuoi, acquistabili solo online su shop. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Natale arriva in anticipo da UCI Cinemas! Il classico che amiamo tutti torna sul grande schermo: “Mamma, ho perso l’aereo!” Solo per gli spettacoli del 4 dicembre, acquistando il biglietto online riceverai l’esclusiva decorazione di Natale… perfett - facebook.com Vai su Facebook
Notorious Cinemas, subito boom a Curno: “Già 70mila biglietti staccati, ora un Natale al top con Checco Zalone e Avatar” - L'insegna che ha rilevato il multisala rimasto orfano di Uci Cinemas ha riaperto la struttura il 27 giugno, ma solo da settembre ha potuto contare su tutte e 9 le sale: così uno dei luoghi del cuore d ... Come scrive bergamonews.it
UCI Cinemas Casoria: dal 4 al 10 dicembre torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Casoria, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Segnala napolitoday.it
All'Uci luxe cinema di Megalò torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’Uci Luxe Megalò, che da giovedì 4 a mercoledì 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, il film “Mamma, ho perso l’aereo”, per celebrare ... Scrive chietitoday.it
UCI CINEMAS - "Mamma, ho perso l’aereo", in sala dal 4 al 10 dicembre per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Casoria, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Da msn.com
Five Nights at Freddy’s 2 | Le iniziative di UCI Cinemas - Nel 2023, il fenomeno horror della Blumhouse Five Nights at Freddy’s, basato sulla serie di videogiochi di successo di Scott Cawthon, è diventato il film horror con il maggior incasso dell’anno. Si legge su universalmovies.it