Five Nights at Freddy’s 2 | Le iniziative di UCI Cinemas

Il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto ad accogliere il film da brividi Five Nights at Freddy’s 2. In occasione del lancio nelle sale del secondo film ispirato al franchise videoludico “ Five Nights at Freddy’s “, il prossimo 4 dicembre 2025, UCI Cinemas festeggerà l’evento con una card da collezione che si illumina al buio, gadget esclusivo che accompagna le principali uscite horror nelle sale del circuito. Per ricevere l’ultima card di questo tipo disponibile per il 2025 basterà acquistare online il biglietto per uno spettacolo nel primo weekend di programmazione dal 4 al 7 dicembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Five Nights at Freddy’s 2 | Le iniziative di UCI Cinemas

