UCI Cinemas Casoria | dal 4 al 10 dicembre torna in sala Mamma ho perso l’aereo per celebrare i 35 anni del film
La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Casoria, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Un appuntamento unico che inaugura la stagione delle feste riportando sul grande schermo uno dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una serata che non dimenticheremo All’UCI Cinemas Casoria il 21 novembre abbiamo vissuto un evento incredibile insieme a Nino e Toni D’Angelo, tra emozioni, applausi e tanta magia da grande schermo. Il viaggio di “18 Giorni” è appena iniziato: il film è - facebook.com Vai su Facebook
All’UCI Cinemas Casoria il 21 novembre abbiamo vissuto un evento incredibile insieme a Nino e Toni D’Angelo! Il viaggio di “18 Giorni” è appena iniziato: il film è ancora al cinema fino a domani! Correte a vederlo! ucicinemas.it/film/nino-18-g… Vai su X
UCI CINEMAS - "Mamma, ho perso l’aereo", in sala dal 4 al 10 dicembre per celebrare i 35 anni del film - La magia del Natale arriva in anticipo all’UCI Cinemas Casoria, che dal 4 al 10 dicembre riporta in sala, nella versione restaurata in 4K, Mamma, ho perso l’aereo, per celebrare i 35 anni del film. Lo riporta napolimagazine.com
UCI CINEMAS - Nel Kids Club della domenica mattina arrivano tanti nuovi film per tutta la famiglia - Continua la rassegna domenicale Kids Club, che UCI Cinemas dedica agli spettatori più piccoli e alle loro famiglie con biglietti a soli 4,50 Euro. Da napolimagazine.com
Uci Cinema Casoria, ospiti speciali per la prima di «LottoZero - Le Holding di Napoli Est» - Il film di Stefano Cerbone dedicato alle vittime innocenti della camorra, non ha deluso le attese ... Secondo ilmattino.it