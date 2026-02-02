UciCinemas Arezzo | in arrivo la rassegna dedicata ai grandi film nominati agli Oscar

Arriva all’UCI Cinemas di Arezzo una nuova rassegna dedicata ai film che sono in corsa per gli Oscar. Per tutto il mese, gli spettatori potranno rivivere le grandi emozioni delle pellicole candidate alle statuette, in un ciclo di proiezioni pensato per gli appassionati di cinema e per chi vuole vedere i film premiati prima di tutti.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – UCI Cinemas Arezzo propone una novità imperdibile per gli amanti del cinema: la rassegna Oscar, un nuovo appuntamento dedicato ai film in corsa per i prestigiosi premi internazionali. Spazio anche ai titoli in lingua originale con la rassegna Film in English e alle pellicole horror con la rassegna Terrore e Suspense. In attesa di scoprire quali titoli si aggiudicheranno le ambite statuette assegnate dall’Academy, gli spettatori di UCI Cinemas Arezzo potranno dunque recuperare i titoli in lizza ogni lunedì. Questi i titoli in programma per la rassegna Oscar: 9 febbraio 2026 – Sirat 16 febbraio 2026 – I Peccatori 23 febbraio 2026 – Sentimental Value 2 marzo 2026 – Una Battaglia Dopo L’Altra 9 marzo 2026 – Un Semplice Incidente 16 febbraio 2026 – Un titolo scelto in base alla premiazione La rassegna Film in English valorizza l’ascolto dei dialoghi e delle voci originali degli attori, permettendo di vivere il film nella sua forma più fedele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le nomination agli Oscar 2026 sono prossime alla divulgazione, segnando l’inizio della fase ufficiale della 98ª edizione degli Academy Awards.

Molti grandi registi italiani non sono mai stati nominati agli Oscar durante la loro carriera.

