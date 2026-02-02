Ucciso a 23 anni con il fucile da sub fissato il processo di Appello per il killer di Sirolo

Fatah Melloul, l’uomo di 30 anni di origine algerina, dovrà tornare in tribunale per il processo di Appello. Dopo aver già ricevuto una condanna a 18 anni in primo grado, è accusato di aver ucciso con una fiocina il giovane albanese Klajdi Bitri, 23 anni, a Sirolo. La vicenda ha scosso la piccola comunità e ora si aspetta la sentenza definitiva.

Il delitto si consumò dopo un diverbio stradale avvenuto a fine estate. A perdere la vita era stato Klajdi Bitri, di origine albanese. In carcere per omicidio volontario c'è Fatah Melloul: sta scontando una condanna a 18 anni inflitta in primo grado. Ha sempre detto di non essersi accorto di averlo ferito a morte ANCONA – Dopo la condanna a 18 anni, inflitta in primo grado, affronterà il processo di Appello Fatah Melloul, il 30enne di origine algerina che uccise con la fiocina di un fucile da sub il 23enne albanese Klajdi Bitri, a Sirolo. Il fatto avvenne il 27 agosto del 2023. L'accusa è di omicidio volontario aggravato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un omicidio inquietante si è verificato, con il corpo di Gaetano Cicerale rinvenuto fuori dalla sua auto, vittima di colpi di fucile.

Paduli, l'incubo ritorna a distanza di 23 anni dall'omicidio di una donnaNel 2003 il delitto di un imprenditore ... msn.com

ACCADDE OGGI Il 2 febbraio 2010 venne ucciso a #Casavatore, Napoli, Gianluca Cimminiello, 31 anni, titolare di un centro di tatuaggi. #Vittimainnocente di #camorra. Fu freddato nel suo studio "Zendark tattoo" per aver pubblicato sul suo profilo di Facebook - facebook.com facebook

Un bambino palestinese di 3 anni è stato ucciso dalle truppe israeliane nel sud di Gaza, vicino a Khan Younis. Lo riporta Al-Jazeera mentre arriva la conferma della riapertura del valico di Rafah, in uscita e in entrata. Media egiziani: potranno passare 50 per x.com