Ucciso a 23 anni con il fucile da sub fissato il processo di Appello per il killer di Sirolo

Da anconatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fatah Melloul, l’uomo di 30 anni di origine algerina, dovrà tornare in tribunale per il processo di Appello. Dopo aver già ricevuto una condanna a 18 anni in primo grado, è accusato di aver ucciso con una fiocina il giovane albanese Klajdi Bitri, 23 anni, a Sirolo. La vicenda ha scosso la piccola comunità e ora si aspetta la sentenza definitiva.

Il delitto si consumò dopo un diverbio stradale avvenuto a fine estate. A perdere la vita era stato Klajdi Bitri, di origine albanese. In carcere per omicidio volontario c'è Fatah Melloul: sta scontando una condanna a 18 anni inflitta in primo grado. Ha sempre detto di non essersi accorto di averlo ferito a morte ANCONA – Dopo la condanna a 18 anni, inflitta in primo grado, affronterà il processo di Appello Fatah Melloul, il 30enne di origine algerina che uccise con la fiocina di un fucile da sub il 23enne albanese Klajdi Bitri, a Sirolo. Il fatto avvenne il 27 agosto del 2023. L'accusa è di omicidio volontario aggravato.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

