Gaetano Cicerale ucciso a colpi di fucile | il corpo trovato fuori dall' auto e l' ipotesi del killer appostato È giallo
Un omicidio inquietante si è verificato, con il corpo di Gaetano Cicerale rinvenuto fuori dalla sua auto, vittima di colpi di fucile. L'ipotesi più probabile suggerisce che il killer, armato di fucile, si sia appostato in attesa di sorprendere la vittima, lasciando dietro di sé un mistero ancora da chiarire.
