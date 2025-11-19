Labrador ucciso con un fucile l' appello ai cittadini per rintracciare il responsabile

Latinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ennesimo grave episodio di violenza sugli animali consumato in provincia di Latina risale a qualche giorno fa, quando un labrador è stato ucciso a colpi di fucile lungo la Migliara 49, nel territorio di Poninia.Su questo nuovo caso richiama l'attenzione l'associazione Lndc Animal Protection. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

