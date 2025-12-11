Api sentinelle della Terra dei Fuochi | biodiversità in primo piano a Carditello

L'area di Carditello diventa un laboratorio di biodiversità grazie alla collaborazione tra La Reggia di Carditello e il CNR. L’obiettivo è valorizzare e tutelare gli impollinatori, in particolare le api da miele, riconosciute come sentinelle fondamentali per la salute degli ecosistemi e la salvaguardia dell’ambiente.

La Reggia di Carditello e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno siglato un Protocollo di intesa volto a promuovere la biodiversità e tutelare gli impollinatori, in particolare le api da miele, preziosi sentinelli dell’ambiente e pilastri fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

