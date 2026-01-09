L' Api di Falconara avrà il suo impianto per produrre idrogeno un progetto da 13,9 milioni di euro
L'Api di Falconara Marittima si appresta a realizzare un impianto per la produzione di idrogeno verde, con un investimento di circa 13,9 milioni di euro. Il progetto mira a ridurre l’impatto ambientale degli processi industriali, contribuendo alla transizione energetica e alla sostenibilità del territorio. L’impianto rappresenta un passo importante verso l’integrazione di soluzioni energetiche più pulite nel settore industriale locale.
FALCONARA MARITTIMA – Un investimento da quasi 14 milioni di euro per produrre idrogeno verde direttamente nello stabilimento di Falconara e ridurre l’impatto ambientale dei processi industriali.È questo il nuovo progetto di Api Raffineria di Ancona, finanziato dalla Regione Marche con fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Falconara, gli ostaggi della raffineria Api: “Chiusi in casa per non respirare veleni” - Falconara, provincia di Ancona, qui ci sono case che si affacciano direttamente sui grossi silos della raffineria Api. fanpage.it
Falconara, paura per l’ennesimo incidente nella raffineria dell’Api - L’aria a Falconara Marittima, 26mila abitanti a nord di Ancona, ha un retrogusto chimico da sempre, un po’ più del solito da qualche giorno. ilmanifesto.it
Falconara, colonna di fumo all'Api. «È un blackout». Ma sui social esplode l'indignazione. Cosa è successo - Il Comune ha ricevuto comunicazione da Api Raffineria che “alle ore 9:00 circa a seguito di un black out elettrico, le cui ... corriereadriatico.it
Terzo posto tra le città più verdi delle Marche per Falconara Un premio che ci rende orgogliosi e ci responsabilizza ancora di più. La cura dell’ambiente non è uno slogan: è una scelta quotidiana. #Falconara #Ambiente #CittàSostenibile #GreenCity #Orgogl - facebook.com facebook
