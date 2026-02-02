La situazione a Torino si fa sempre più tesa. Non basta il video con il poliziotto che utilizza il manganello, né i più di 100 agenti feriti registrati finora. La città è distrutta, con danni che sembrano incolmabili. E ad aumentare la tensione, arriva la dichiarazione di guerra allo Stato dei militanti di Askatasuna, che sembra voler mettere in discussione ogni tentativo di riordino.

Non è bastato il video del poliziotto presso a martellate, il bollettino degli agenti feriti (oltre 100), la città devastata (danni incalcolabili), la dichiarazione di guerra allo Stato dei ‘guerriglieri’ di Askatasuna per tacere. Se la sinistra politica si barcamena tra solidarietà tardive e distinguo imbarazzanti, altri – influencer, sedicenti esperti e maitre à penser molto presenti in tv – continuano a fare il tifo per i violenti. Con parole, sillogismi e tesi che si fa fatica ad ascoltare. A conferma che centri sociali, antagonisti, pro Pal, no Tv hanno una solida copertura indiretta di certa stampa e agitatori culturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tutti quelli che “Solo pochi incappucciati” , “Anche i poliziotti menano”, “È un assist al governo”

Approfondimenti su Askatasuna Guerriglieri

Il 2026 si presenta come un anno di cambiamenti nel panorama dei bonus fiscali italiani, tra conferme e novità.

Entro giovedì sera, in commissione al Senato, arriveranno gli emendamenti del governo alla manovra, che includono la tassa sui piccoli pacchi in partenza dall’Italia e il raddoppio della Tobin tax.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Guerriglieri

Argomenti discussi: Il Pdp (Piano didattico personalizzato)? Lo meritano tutti gli studenti, non solo quelli certificati; Nella storia dell’omogeneizzato di carne al ristorante vegano hanno torto tutti quanti; Diella (Giusto Dire No): Bisogna consentire il voto ai fuorisede; Abb Frosinone. La fabbrica della precarietà.

Battocletti, sto raggiungendo quelli che erano solo sogniSto crescendo e sto raggiungendo quelli che fino ad anni prima erano solo sogni, o qualcosa di impossibile. Lo ha detto la campionessa di atletica Nadia Battocletti al Festival dello Sport di Trento ... ansa.it

Lavorava a Trieste da pochi mesi: era impegnato in un’escursione con un amico, che ha dato l’allarme. Il cordoglio dei colleghi: «Aveva legato subito con tutti, siamo affranti» facebook

Che bell'esempio di pochi che con poco fanno molto per tutti. x.com