Manovra in arrivo emendamenti del governo Tassa sui piccoli pacchi anche per quelli che partono dall’Italia e raddoppio della Tobin tax
Entro giovedì sera, in commissione al Senato, arriveranno gli emendamenti del governo alla manovra, che includono la tassa sui piccoli pacchi in partenza dall’Italia e il raddoppio della Tobin tax. Dopo un periodo di stallo, le nuove proposte intendono riformulare alcune delle iniziative di maggioranza.
Dopo giorni di stallo, entro giovedì sera sono attesi in commissione al Senato gli emendamenti del governo alla manovra, che riformulano alcune delle proposte di maggioranza. Non senza sorprese. La tassa da 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro di valore riguarderà infatti anche quelli che partono da e arrivano in Italia: una mossa in parte obbligata, secondo Il Sole 24 Ore, per evitare che il balzello di traduca in un dazio di competenza Ue, ma che promette di suscitare non poche proteste perché in questo modo l’esecutivo di centrodestra danneggerà, per quanto marginalmente, anche le aziende nazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
