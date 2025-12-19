Nasce la nuova App di Silea | Tutti i servizi di raccolta rifiuti a portata di smartphone

Scopri la nuova App di Silea, il modo più facile e veloce per accedere ai servizi di raccolta rifiuti. Un’app intuitiva, sempre a portata di smartphone, che rende la gestione dei servizi ambientali più semplice e vicina alle esigenze di ogni cittadino. Un passo avanti verso un ambiente più pulito e sostenibile, con strumenti concreti a portata di mano.

Uno strumento nuovo per conoscere tutti i servizi ambientali, più semplice, più immediato e più vicino alle persone. Silea, la società lombarda dell’economia circolare, presenta ufficialmente Silea App, la nuova applicazione gratuita pensata per accompagnare i cittadini di tutti i 91 comuni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

