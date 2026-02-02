Tutti i look in bianco e pizzo dei Grammy Award 2026

I vestiti in bianco e pizzo hanno dominato la scena ai Grammy di quest’anno. Sabrina Carpenter, Kesha e le Katseye hanno scelto abiti che lasciano poco all’immaginazione, puntando tutto sulla semplicità e sull’eleganza. La moda in questa occasione si è concentrata su tessuti leggeri e dettagli raffinati, creando un’atmosfera fresca e sofisticata. Nessuna sorpresa, quindi, se i look più commentati sono stati proprio quelli in toni chiari e con tocchi di pizzo.

Da Sabrina Carpenter alle Katseye, passando per Kesha, sembra che i look di questi Grammy Award 2026 siano dedicati al bianco e al pizzo. Complice anche il fatto che il Pantone di quest'anno sia proprio il cloud dancer, le star che hanno partecipato ai premi canori tra i più importanti dell'anno hanno sfoggiato parecchi look eterei. In tantissimi hanno poi optato per la combo bianco e nero: i colori veri e propri sono stati pochi. Look Grammy Award 2026, il bianco è il vero protagonista del red carpet. Uno dei look più iconici di questa edizione è sicuramente il coordinato delle Katseye, che calcano il red carpet con un custom Ludovic de Saint Sernin, con gonne a sirena e dettagli in pizzo.

