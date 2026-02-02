Grammy Award 2026 contro Trump | la protesta per l’Ice agli Oscar della musica

Durante i Grammy 2026, alcuni artisti e spettatori hanno protestato contro le politiche di Trump sull’ICE. Prima di salire sul palco, hanno esposto cartelli e urlato slogan per chiedere che l’agenzia venga allontanata dagli Oscar della musica. La protesta si è fatta sentire tra il pubblico, lasciando molti senza parole e portando l’attenzione su un tema che divide da tempo.

«Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani». Bad Bunny si prende l’ovazione del pubblico alla Crypto.com Arena di Los Angeles mentre accetta il premio per il miglior album di urban music alla cerimonia dei Grammy. Tutta la serata, ancora in svolgimento, è diventata un attacco al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alla sua politica. A partire dal conduttore Trevor Noah: «Ogni artista vuole vincere un Grammy quanto Trump vuole la Groenlandia, visto che l’isola di Epstein non c’è più e a lui ne serve un’altra in cui andare in giro».🔗 Leggi su Open.online

Stanotte si svolge la cerimonia dei Grammy 2026, considerati gli Oscar della musica.

La notte dei Grammy 2026 si avvicina e mette in scena una vera festa della musica.

