farmaci per curare il tumore al pancreas eliminato nei topi ma per gli esseri umani servono almeno 2 3 anni

Gli scienziati hanno trovato una possibile strada contro il tumore al pancreas. Nei test sui topi, i tre farmaci sperimentali hanno eliminato la malattia, ma per ora non ci sono ancora tempi certi per usarli sugli esseri umani. Serviranno almeno altri due o tre anni di studi prima di poter provare questa cura sui pazienti.

Possibile svolta nella cura del tumore al pancreas dal Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio): Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale, ha illustrato i risultati di una ricerca condotta sui topi. Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Pnas e riguarda l’uso combinato di tre farmaci, dimostra che si possono completamente eliminare le cellule dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, ossia la forma più diffusa e aggressiva di tumore all’organo. Tumore al pancreas: nuova cura sperimentale con tre farmaci combinati I ricercatori hanno spiegato che lo studio ha messo in evidenza non solo l’efficacia del trattamento, ma anche una significativa riduzione degli effetti collaterali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La ricerca spagnola apre nuove speranze contro il cancro al pancreas.

