Via libera al potenziamento del servizio serale e notturno del filobus la soddisfazione della Lega

A partire dalla prima settimana di febbraio, sarà potenziato il servizio serale e notturno della linea filoviaria V1 “La Verde” lungo la strada parco, con particolare attenzione ai fine settimana. La Lega esprime soddisfazione per questa modifica, che mira a migliorare la mobilità e la copertura del servizio durante le ore serali e notturne. L’intervento rappresenta un intervento mirato per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini.

I consiglieri comunali Maria Luigia Montopolino e Andrea Salvati della Lega Pescara sulla filovia "La Verde": "Vantaggi in termini di sostenibilità e sicurezza stradale" «Al via dalla prima settimana di febbraio al potenziamento, nel fine settimana, dei servizi serali e notturni della linea filoviaria V1 “La Verde”, lungo la strada parco. L'ok è arrivato oggi (lunedì 26 gennaio) dal Cda di Tua, dopo la richiesta di autorizzazione inoltrata alla Regione, condivisa con le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano. Contestualmente ci sarà una rimodulazione della linea urbana 2. La decisione di rendere stabile il servizio notturno nel weekend, d'inverno e d'estate, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità dell’area metropolitana.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su via libera VIDEO | Da fine gennaio via al servizio notturno del filobus nei fine settimana: ultima corsa all'una da Montesilvano A partire da venerdì 30 gennaio, il servizio notturno del filobus sarà attivo nei fine settimana, con l’ultima corsa alle 1:00 da Montesilvano. La commissione ferma il referendum sul potenziamento del filobus, si va davanti al Tar La proposta di referendum sull’estensione della rete del filobus a Lecce si trova in stallo, con la commissione che ha deciso di sospenderne la possibilità. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su via libera Argomenti discussi: Made in Italy, l’UE dice ‘sì’ agli aiuti di stato per il lattiero-caseario dell’Alto Adige; Via libera a proposta Pd, M5s, Civici: potenziare diagnosi e terapia per affette da endometriosi; Via libera al finanziamento della mobilità in deroga, sollievo per 117 lavoratori; *** Cdp: via libera del cda a nuove operazioni per oltre 500 milioni. Napoli, via libera a 200 nuovi vigili: Manfredi annuncia il potenziamento del CorpoNapoli migliora la sicurezza stradale e il controllo del territorio, un passo avanti per la città ai piedi del Vesuvio. cronachedellacampania.it Como Acqua, via libera al piano 2026-2030: investimenti per 208 milioni nei prossimi cinque anniApprovato all’unanimità il piano economico finanziario dopo la fusione con Aqua Seprio. Al centro qualità dell’acqua, resilienza delle reti e innovazione tecnologica ... quicomo.it Santa Croce: via libera ai lavori per il consolidamento del litorale da Torre di Mezzo a Punta Secca - facebook.com facebook . @sscnapoli, completato il tesseramento di Giovane: via libera per la convocazione contro la @juventusfc x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.