Furto con scasso al negozio di elettronica TT Store arrivano le volanti | bloccato uno dei ladri

Da palermotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto con scasso al negozio di elettronica TT Store è stato sventato grazie alla pronta segnalazione di un cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno bloccato uno dei sospetti. La rapina, pianificata per sottrarre smartphone e altri prodotti, si è conclusa con il fermo di uno dei ladri, evitando ulteriori danni al negozio.

Avevano preso di mira un negozio di elettronica da cui portare via smartphone, piccoli elettrodomestici ed eventualmente contanti, ma grazie alla telefonata di un solerte cittadino il loro piano è andato in fumo. La polizia ha denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

