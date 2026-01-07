Furto con scasso al negozio di elettronica TT Store arrivano le volanti | bloccato uno dei ladri

Un tentativo di furto con scasso al negozio di elettronica TT Store è stato sventato grazie alla pronta segnalazione di un cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno bloccato uno dei sospetti. La rapina, pianificata per sottrarre smartphone e altri prodotti, si è conclusa con il fermo di uno dei ladri, evitando ulteriori danni al negozio.

Avevano preso di mira un negozio di elettronica da cui portare via smartphone, piccoli elettrodomestici ed eventualmente contanti, ma grazie alla telefonata di un solerte cittadino il loro piano è andato in fumo. La polizia ha denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Furto con scasso al negozio di elettronica TT Store, arrivano le volanti: bloccato uno dei ladri Leggi anche: Furto con scasso in un negozio di elettronica, due indagati Leggi anche: Furto con scasso in un negozio di elettronica dopo aver sfondato un muro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Reggiolo, furto notturno a negozio di elettronica - La scorsa notte è toccato al negozio di telefonia e prodotti di elettronica Mafri, in via Roma, ... ilrestodelcarlino.it Agenti della Polizia Nazionale hanno proceduto all'arresto di due persone nel sud di Tenerife, accusate di essere le presunte autrici di un reato di furto con scasso perpetrato in un ristorante del comune di Arona. Secondo fonti della polizia, il bottino sottratto in - facebook.com facebook Sorpreso durante il #furto, aggredisce le forze dell'ordine con una spranga di ferro. La notizia #Ragusa #QdS x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.