Trump says talks with Iran ongoing

Donald Trump ha confermato che i negoziati con l’Iran sono ancora in corso, nonostante le tensioni tra i due paesi siano alte. Il presidente americano ha riferito questa notizia lunedì, senza entrare nei dettagli, lasciando intendere che si stanno cercando soluzioni diplomatiche. La situazione rimane calda, ma l’amministrazione Trump continua a lavorare per trovare un punto di incontro.

Feb 2 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said Monday that talks with Iran were ongoing amid high tensions. "We have ships heading to Iran right now, big ones . and we have talks going on with Iran," Trump told reporters at the White House. "We'll see how it works out." Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto lunedì che i colloqui con l'Iran sono in corso in mezzo a forti tensioni. "Abbiamo navi che si stanno dirigendo verso l'Iran in questo momento, grandi . e abbiamo colloqui in corso con l'Iran", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. "Vedremo come andrà a finire".

