Sondaggi politici | Meloni perde terreno Schlein regge e Conte accelera
I sondaggi politici aggiornati mostrano un rallentamento di Fratelli d’Italia, con la perdita dello 0,7% e una nuova quota del 29,7%. Mentre Meloni vede il suo partito perdere terreno, Schlein mantiene saldo il suo consenso, e Conte accelera la sua crescita. Un quadro che evidenzia i mutamenti nel panorama politico italiano.
I sondaggi politici certificano la brusca frenata di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni retrocede del -0,7% andando al 29,7%. Sostanziale stabilità per il Partito Democratico di Elly Schlein, che con il +0,1% va al 22%. È in forte accelerazione il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il +0,8% sale al 12,8%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. In basso c’è la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con la variazione rispetto al 27 novembre): Fratelli d’Italia – 29,7% (-0,7%);. Partito Democratico – 22% (+0,1%);. Movimento 5 Stelle – 12,8% (+0,8%);. Quifinanza.it
