Trump ha minacciato di fare causa al presentatore dei Grammy, definendolo “patetico” e “incapace”. La sua dichiarazione arriva dopo le accuse rivolte durante la cerimonia, e ora si prepara a rivolgersi ai suoi avvocati per intentare azioni legali contro il conduttore. La polemica si infiamma, e il caso potrebbe finire in tribunale.

«Sembra che manderò i miei avvocati a fare causa a questo povero, patetico, incapace e idiota presentatore, e gli farò causa per un sacco di soldi». Lo ha scritto Donald Trump su Truth, decisamente arrabbiato per una battuta fatta dal presentatore Trevor Noah durante la serata dei Grammy, incentrata sulla politica estera della Casa Bianca e le amicizie del presidente Usa. In particolare quella con Jeffrey Epstein. Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump minaccia di fare causa al presentatore dei Grammy: cosa è successo

Donald Trump si scaglia contro i Grammy Awards 2026 sul suo social.

Dopo i Grammy Awards, Donald Trump torna a criticare lo spettacolo e il conduttore Trevor Noah.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

