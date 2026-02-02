Dopo i Grammy Awards, Donald Trump torna a criticare lo spettacolo e il conduttore Trevor Noah. L’ex presidente degli Stati Uniti minaccia di fare causa, dopo aver accusato la cerimonia di aver diffamato la sua persona collegandola all’isola di Jeffrey Epstein. La polemica si infiamma, e ora si aspetta una risposta ufficiale.

Nuovo scontro tra Donald Trump e il mondo dello spettacolo. All’indomani dei Grammy Awards, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente la cerimonia e il suo conduttore, Trevor Noah, accusandolo di aver pronunciato una dichiarazione “falsa e diffamatoria” che lo collegherebbe all’isola del finanziere Jeffrey Epstein. "Quello per la miglior canzone dell'anno è un Grammy che ogni artista desidera: quasi quanto Trump desidera la Groenlandia perché l’isola di Epstein non c’è più e ne serve una nuova per stare con Bill Clinton", così, sul palco dei Grammy Awards, il presentatore della serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Diffamazione su Epstein, farò causa”. Ira di Trump contro i Grammy

Approfondimenti su Trump Jeffrey Epstein

Donald Trump torna ad attaccare i Grammy, definendoli “il peggio” e “inguardabili”.

Questa notte si sono consegnati i Grammy 2026, con i vincitori delle categorie principali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Trump Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Trump attacca Grammy e Trevor Noah: 'Mai stato da Epstein'.

Epstein, il caso dall'inizio: la prima denuncia per abusi nel 1996, l'accordo segreto per l'immunità, Trump e il ruolo di Ghislaine MaxwellTra gli anniversari in programma per il 2026 c’è anche il trentennale degli «Epstein Files», i «fascicoli Epstein», cioè i documenti giudiziari, verbali investigativi, e-mail, deposizioni e altro ... corriere.it

Tre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Jeffrey Epstein. A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sull'ex finanziere, il Dipartimento di Giustizia rende noti altri documenti, gli ultimi, inclu - facebook.com facebook