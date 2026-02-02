Trump l’ultimo attacco al Kennedy Center | chiuso 2 anni per ricostruzione

Donald Trump ha deciso di chiudere il Kennedy Center per due anni. La struttura, secondo lui, è stanca e fallita. L’obiettivo è rinnovarla e trasformarla nel miglior centro per le arti. La decisione arriva a poche settimane dall’annuncio ufficiale. La chiusura durerà due anni, a partire dall’estate prossima.

(Adnkronos) – Donald Trump ha annunciato che il John F. Kennedy Center for the Performing Arts chiuderà per due anni a partire dalla prossima estate, una decisione che ha l'obiettivo di trasformare "uno stanco, fallito e fatiscente centro" nel "più bel centro per le arti performative". L'annuncio arriva mentre si continua ad allungare la lista.

