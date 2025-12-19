Il CDA del Kennedy Center ha approvato il cambio del nome in Trump-Kennedy Center

Il Kennedy Center, rinomato centro culturale statunitense, ha annunciato il cambio di nome in Trump-Kennedy Center for the Performing Arts, approvato dal consiglio di amministrazione. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella storia dell’istituzione, unendo i nomi di due figure di rilievo e suscitando inevitabilmente discussioni e riflessioni sul suo ruolo e sulla sua identità.

© Metropolitanmagazine.it - Il CDA del Kennedy Center ha approvato il cambio del nome in Trump-Kennedy Center Il consiglio di amministrazione del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, un importante centro culturale statunitense, ha dato l'ok per modificare il suo nome in Trump-Kennedy Center for the Performing Arts. Poco dopo la sua rielezione, Donald Trump aveva sostituito tutti i membri del CDA con persone a lui vicine, che lo avevano poi eletto presidente dell'organo. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha scritto su X: «Sono stata appena informata che il prestigioso Board del Kennedy Center, composto da alcune delle persone di maggior successo provenienti da ogni parte del mondo, ha appena votato all'unanimità per rinominare il Kennedy Center in Trump-Kennedy Center, a causa dell'incredibile lavoro svolto dal presidente Trump nell'ultimo anno per salvare l'edificio.

